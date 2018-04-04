شن مجموعة من الهاكرز الفلسطينيين هجمات على مواقع إلكترونية “إسرائيلية” حساسة تابعة للحكومة الصهيونية، بالإضافة إلى استهداف عشرات الالاف من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

“الأنونيموس” مجموعة من القراصنة يؤرقون مضاجع المسؤولين “الإسرائيليين” من جديد، ردًا على انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق المتظاهرين السلميين على حدود القطاع في مسيرة العودة، ويلحقون به خسائر إلكترونية ومادية بتعطيل مواقع وحسابات حساسة وحكومية.

واستهدف مجموعة من الهاكرز الفلسطينيين، مساء أمس، عدداً من المواقع الإسرائيلية والحكومية ونشر على صفحاتها الرئيسية صور التقطت خلال اعتداء قوات الاحتلال على المسيرة قرب سياج قطاع غزة إحياء للذكرى الـ 42 ليوم الأرض، يوم الجمعة الماضي.

المصدر: فلسطين اليوم