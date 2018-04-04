أعلن الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس غريمينغر، اليوم الأربعاء، أن أوروبا بحاجة للتعاون مع روسيا في المجالات العسكرية والعسكرية-السياسية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الأمن في المنطقة.

وقال غريمينغر، خلال لقائه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو “رسالتي تتمثل في أن روسيا شريك أساسي في الأمن الأوروبي. نحن بحاجة لروسيا. نحن نحتاج روسيا للتباحث والتعاون في المجالات العسكرية والعسكرية- السياسية، وبطبيعة الحال، هذا ينطبق أيضا على منظمة الأمن والتعاون، أنا أثق بشكل مطلق في أن إعادة العلاقات البناءة سينعكس إيجابيا على الأمن العام في أوروبا وعلى عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

وأكد غريمنغر، أن الحل المثالي لإقامة علاقات طبيعية بصيغة حوار مطور من قبل منظمه الأمن والتعاون في أوروبا، قائلاً: ” ما أردت اقتراحه عليكم هو استخدام صيغة الحوار التي طورتها منظمه الأمن والتعاون في أوروبا. كمثال هامبورغ، 2017. هناك صيغة جيدة تم تطويراه، وهي عباره عن حوار بناء ومنصة جيدة تسمح لنا بمناقشة المسائل العسكرية- السياسية.

وقد أعرب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن “اتفاقه المطلق” مع شويغو، بأنه “توجد، بالفعل أزمة في أمن أوروبا وما زالت الحالة تتدهور، وقال غريمينغر: “هناك بعض الأمور بالواقع لا تتطابق مع أي منطق أساسي. سوء الفهم المطلق والخطأ في الحسابات في القرارات الرئيسية تشكل جواً من التوتر”.

وأشار غريمنغر، إلى أن سلفه في منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصف شويغو بأنه “قائد عملي وفعال للغاية، يمكن معه ليس فقط التفاوض، ولكن أيضا وحل مسائل جدية” وأضاف غريمنغر، ” انتظرت هذا الاجتماع وأريد مناقشة عدداً من المسائل المتعلقة بالأمن الأوروبي معكم”.

هذا وانطلق في العاصمة الروسية اليوم الأربعاء، مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي، ويستمر يومين، وهو يهدف إلى بحث مسائل الأمن الدولي والإقليمي، بما في ذلك والتركيز على مسائل الإرهاب وطرق مكافحته. و يعقد المؤتمر بمشاركة وفود من 95 دولة، تضم 30 وزيرا للدفاع و15 رئيسا للأركان ونائبا لوزير دفاع، إضافة إلى 68 خبيرا أجنبيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك