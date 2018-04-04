أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، رفضه تأييد مشروع بيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في اختتام الجلسة الخاصة للمنظمة التي عقدت في لاهاي بشأن أحداث سالزبوري.

وجاء في بيان للاتحاد بهذا الصدد “الاتحاد الأوروبي لا يقبل الحلول المدرجة في المشروع المقترح”.

وأضاف البيان “ما يدعو للأسف أن روسيا لم تظهر ردة فعل إيجابية على اقتراح بريطانيا الأول بشأن تقديم معلومات ذات صلة”.

وأشار البيان بأن الاتحاد الأوروبي يعرب عن ثقته الكاملة بتحقيق بريطانيا في قضية تسمم سكريبال، وبتعاونها مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفقاً للقواعد.

هذا وتجتمع اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية اليوم، بطلب من ممثل روسيا لدى المنظمة ألكسندر شولغين “لبحث مسائل عدم احترام ميثاق (المنظمة) من جانب دولة طرف ضد دولة أخرى طرف، على خلفية حادث سالزبري”.

هذا وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت يوم 4 آذار/مارس الماضي، على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية.

المصدر: وكالة سبوتنيك