الرئيس بوتين: اكدنا وحدة الاراضي السورية وسيادة الدولة واولويتنا التركيز على الحل السياسي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2018 - 16:16
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قمة أنقرة الثلاثية: روسيا وإيران وتركيا تعتزم العمل معاً للقضاء على تنظيمي داعش والنصرة
قمة أنقرة: لتسريع وتيرة المساعي من أجل ضمان الهدوء في سوريا وحماية المدنيين في مناطق خفض التصعيد
قمة أنقرة: يجب تهيئة الظروف لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم والتعاون لإرساء استقرار سوريا
الرئيس بوتين: توصلنا إلى نقاط مشتركة حول سوريا ومساعينا أدت إلى خفض التوتر وبدء عودة النازحين
الرئيس بوتين: أكدنا على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة وهيبتها وأولويتنا التركيز على الحل السياسي والحوار
الرئيس الشيخ روحاني: سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها أمر مفصلي ولا بد من احترام الجميع ذلك ولا حل عسكرياً للأزمة
الشيخ روحاني: واشنطن استخدمت الإرهابيين للسيطرة على المنطقة وبعض الدول تدرب الإرهابيين وتقدم لهم الأسلحة
وصول 38 حافلة الى ممر الوافدين لنقل دفعة جديدة من مسلحي "جيش الاسلام" وعائلاتهم الى جرابلس
الجيش السوري يحرّر 5 مختطفين لدى مسلحي "جيش الاسلام" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية
مصدر عسكري سوري: الإفراج عن المختطفين كان الشرط الأساسي لموافقة الدولة على خروج الإرهابيين وعائلاتهم من دوما
سقوط قذائف صاروخية على قرية أكراد الداسنية بريف حمص الشمالي مصدرها الجماعات المسلحة
إنطلاق القمة الثلاثية حول سوريا في أنقرة بمشاركة رؤساء تركيا وروسيا وإيران
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: قمة أنقرة فرصة ثمينة لحلّ الأزمة السورية
الرئيس الروسي: "داعش" لا يزال يحتفظ بقدراته التخريبية وسبل شنّ هجماته في مختلف بلدان المنطقة والعالم
روسيا: إنطلاق أعمال مؤتمر الأمن الدولي السابع لبحث سبل مكافحة الإرهاب في سوريا
وزير الدفاع الإيراني: طهران تسعى للحلّ السياسيّ في سوريا وتقف ضدّ أي تدخل عسكريّ فيها
نائب وزير الدفاع السوري من موسكو: عام 2017 تمّ القضاء على التنظيمات الإرهابية وإنهاء وجودها في معظم المناطق السورية
نائب وزير الدفاع السوري: وجود أي قوات عسكرية أجنبية في سوريا دون موافقة حكومتها عدوان موصوف
الأركان الروسية: الجيش السوري بدعم من روسيا وإيران قضى على نحو 65 ألف مسلّح في سوريا
مسؤول تركي: إتفاق تركي روسي على تسليم منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات أس 400 الى تموز / يوليو 2019
الرئيس بري يدعو للتنبه لتصريحات رئيس أركان جيش العدو العدوانية ومن الإستفزازات الإسرائيلية وآخرها سقوط طائرة التجسس
الرئيس بري يبدي امتعاضه من الخروقات التي تحصل ومن صرف الأموال في الدوائر الانتخابية
الرئيس بري: ثغرات عدة ظهرت في القانون الإنتخابي وهناك حاجة لتطويره وهذا سيكون برسم مجلس النواب المقبل
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً بالستياً من نوع قاهر 2 أم على تجمعات مرتزقة العدوان في الكعب بمحافظة مأرب
اليونيسيف: الهجوم على مخيم النازحين في الحديدة هو أحد أكثر الهجمات دموية على الأطفال منذ بدء الحرب
شرطة الإحتلال تمنع 2 من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من دخول المسجد الأقصى لمزاولة أعمالهما
الكرملين يطالب لندن بالإعتذار بعد إعلان المختبر البريطاني ان لا أدلة تثبت أنّ المادة التي سمم فيها سكريبال مصدرها موسكو
الرئيس بوتين: اكدنا وحدة الاراضي السورية وسيادة الدولة واولويتنا التركيز على الحل السياسي
منذ 13 mins
4 April، 2018
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