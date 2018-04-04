أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، أنه لا يمكن حصر عدد المغادرين من الغوطة الشرقية بسبب الخروج الغير منظم.

وقال ماورير، للصحافيين اليوم الأربعاء على هامش مؤتمر الأمن الدولي في موسكو، “عندما يكون لنا صلاحية لدخول الغوطة الشرقية حينها سيمكننا إعطاء الضمان لعودة اللاجئين”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن التطرق لإحصائيات عن عدد المغادرين من الغوطة الشرقية، نظرا لخروج غير منظم”.

وأكد “ليس لدينا أن تواجد حالي في عفرين، ولا نتواجد في الرقة بعد، على الرغم من أملنا الشديد في التواجد هناك، ووجود بعض الاتفاقيات”، موضحا أن “الموقف لا يزال مسيسا جدا، ولا نستطيع لعب دور في الوقت الحالي”.

المصدر: وكالة سبوتنيك