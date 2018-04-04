أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتزامه اتخاذ “خطوات قوية” حول الهجرة، والقوانين التي تحكم حدود الولايات المتحدة الأميركية.

وكتب ترامب على حسابه بموقع (توتير) اليوم الأربعاء “قوانين الحدود ضعيفة للغاية في حين أن هؤلاء المكسيكيين والكنديين أقوياء للغاية .. الكونغرس يجب أن يغير عصر أوباما”.

وأضاف ترامب “الديمقراطيون الآن يقفون في طريقنا، يريدون الناس تدخل إلى بلدنا دون فحص، وهذه جريمة، سوف نتخذ خطوات قوية اليوم”.

كان ترامب أعلن أمس الثلاثاء عزمه استخدام الجيش الأميركي لحماية الحدود الجنوبية مع المكسيك، لحين بناء الجدار العازل الذي شرع في بناءه.

ووقع ترامب في كانون الثاني/يناير 2017 أمرا تنفيذيا ببناء سياج على طول الحدود الأميركية المكسيكية يصر على أن تشارك المكسيك في تكلفة بنائه، وهو ما ترفضه المكسيك.

المصدر: وكالة سبوتنيك