أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن التصريحات الأميركية عن تقديم روسيا مساعدات عسكرية لطالبان خالية من الصحة ولا أساس لها.

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية “الموضوع التالي الذي أود أن أعلق عليه هو تصريحات ممثلي الولايات المتحدة الأميركية، والمواد التي تظهر بإشارة منهم في وسائل الإعلام حول دعم روسيا المزعوم لحركة طالبان. في بعض وسائل الإعلام تدور باستمرار ادعاءات خالية من الصحة ولا أساس لها من ممثلي الولايات المتحدة حول مساعدات روسيا المزعومة لحركة طالبان”.

المصدر: وكالة سبوتنيك