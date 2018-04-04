رد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي على التهديدات الإسرائيلية، خلال حفل تأبيني أقيم في بلدة خرطوم الجنوبية وفي حضور فعاليات وأهالي البلدة، وقال: “إننا قادرون على إلحاق الهزيمة بالعدو في حال شن الحرب على لبنان وإذا كان يظن أن بإمكانه إرتكاب جرائم فيحق المدنيين اللبنانيين دون أن يلقى الرد قاسيا فهو واهم”.

وعن الاستحقاق الإنتخابي، أكد “أننا ذاهبون إلى القيام بما يجب علينا على المستوى التشريعي، إقتراحات قوانين من أجل إخضاع أي إنفاق حتى لو كان عبر الهبات والقروض إلى الرقابة”.

وختم: “إذا كانت القوانين اللبنانية ليست كافية، مهمتنا نحن في كتلتنا، “كتلة الوفاء للمقاومة”، أن نقدم الإقتراحات التي تؤدي إلى إجبار أو إلى إلزام أي صفقة يجب أن تجري على أن تمر في طريق المناقصات (إدارة المناقصات العمومية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية