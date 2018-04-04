بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي سليم الجبوري مع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، في القاهرة الأربعاء، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يضمن مصالح الشعبين الشقيقين، إضافة لمناقشة أبرز التطورات السياسية والأمنية على المستويين الدولي والإقليمي. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجبوري، أن “رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري التقي اليوم الأربعاء رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، وجري خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يضمن مصالح الشعبين الشقيقين، وأبرز التطورات السياسية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي”. وأضاف البيان “كما بحث اللقاء آفاق التعاون المشترك وسبل دعم العراق وعلى كافة المستويات”.

وبحسب البيان، أكد الجبوري على أن “التحديات الكبيرة التي تتعرض لها دول المنطقة، تستدعي مزيداً من التفاهمات والحوارات الجادة، لإيجاد حلول جذرية للازمات بعيداً عن لغة التصعيد، مضيفاً أن العراق حريص على تعزيز علاقاته مع محيطه العربي والإقليمي عبر مواصلة التنسيق مع الجميع من اجل حفظ امن واستقرار المنطقة”. وأشار البيان إلى الجبوري دعا الدول العربية الشقيقة وخاصة مصر إلى المشاركة في إعمال العراق، وأن تكون حاضرة بشكل فاعل في ملف الاستثمار وعلى جميع الأصعدة. وأوضح البيان أن الجبوري شدد على “ضرورة تفعيل الاتفاقات المشتركة بين البلدين، خاصة في مجال التعليم من خلال تذليل كل العقبات أمام الطلبة العراقيين المبتعثين، وتسهيل إجراءات القبول والإقامة لهم”. وبحسب البيان أيضا، أكد رئيس الوزراء المصري “حرص بلاده على تقديم كل أوجه المساعدة والمساندة لحكومة العراق وشعبه، وشدد على أهمية تفعيل التعاون بين العراق ومصر وفي شتى المجالات خاصة على المستويين الأمني والاقتصادي. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي سليم الجبوري وصل إلى القاهرة الاثنين الماضي للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية