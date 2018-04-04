بالفيديو .. حريق حاصبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2018 - 14:26
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بالفيديو .. حريق حاصبيا
منذ 18 mins
4 April، 2018
تقارير مصورة
شب حريق في محطة محروقات في عند المدخل الغربي لمدينة حاصبيا جنوب لبنان.
المصدر:
انترنت
حريق حاصبيا
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