أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الكسندر بورتنيكوف الأربعاء، أنه لا يستبعد أن يقوم تنظيما “داعش” و”القاعدة” الإرهابيان بضم صفوفهما في تشكيل موحد. وقال بورتنيكوف، مخاطبا المشاركين في مؤتمر موسكو للأمن الدولي” لا نستبعد أن إمكانية توحيد صفوف “داعش” و”القاعدة” في شبكة إرهابية محدثة.” وانطلق في العاصمة الروسية اليوم الأربعاء، مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي، والذي يستمر يومين، بمشاركة وفود من 95 دولة، تضم 30 وزيرا للدفاع و15 رئيسا للأركان ونائبا لوزراء الدفاع، إضافة إلى 68 خبيرا أجنبيا. وتتصدر محاور المؤتمر “الآفاق المستقبلية لتطور الأوضاع في الشرق الأوسط بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم ” داعش” في سوريا”

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية