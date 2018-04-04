انطلقت في موسكو أعمال مؤتمر الأمن الدولي السابع بحضور وفود من خمسة وتسعين بلداً بينها سوريا، وتتصدر جدول الأعمال سبل مكافحة الإرهاب في سوريا.

واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالة الى المؤتمر أنَّه بغض النظر عن هزيمة “داعش” لا يزال قادرا على التسلل إلى العديد من المناطق في العالم وشن هجمات كبيرة، وأن هناك ضرورة للتفكير معاً بأشكال جديدة لتوطيد المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب ومنع المزيد من انتشار هذا التهديد.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اشار الى أن الجانب الروسي سيعرض في المؤتمر تجربته في محاربة تنظيم داعش، وتوقعاته لتطور الأوضاع في الشرق الأوسط وقضية إعادة الإعمار في سوريا.

المصدر: قناة المنار