تُعقد في انقرة اليوم قمة ثلاثية تجمع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيرَيه الايراني الشيخ حسن روحاني والروسي فلاديمير وبوتين. وقد بدأ قبل القمة الثلاثية لقاء ثنائي بين الرئيسن بوتين وروحاني.

الرئيس روحاني أكَّد قبيلَ مغادرَتِهِ طهران أنَّ القمةَ تأتي استمراراً للجهود التي تُبذل من أجلِ إنهاء الحرب في سوريا وتسوية أزمتها مشيراً إلى أنَّ التدخلَ الأجنبي ودعمَ الارهابيين متواصلان، وإنَّ هناك تدخلاتٌ صهيونية في سوريا مما زاد في مشاكلها.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مع اردوغان في أنقرة، أنَّ موسكو تعتزم التعاون مع تركيا بشأن سوريا من أجل الحفاظ على سيادة هذا البلد والقضاء على بذور الإرهاب. وشدَّد على أنَّ الأكراد جزء من الشعب السوري المتعدد القوميات وله حق المشاركة في العملية السياسية.

المصدر: وكالات