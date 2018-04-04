يستمر اليوم خروجُ المسلَّحين مع عائلاتِهِم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية الى جَرابلس في أقصى الشمال السوري.

وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) أنَّ عملية إخراج المسلَّحين تتم بدقة عالية حيث يتم تفتيش الحافلات والأمتعة المحمولة وأسماء الخارجين لضمان عدم إخراج أي مختطف كان محتجزاً لديهم.

وقد حرر الجيش السوري اليوم 5 مختطفين كانوا محتجزين لدى مسلحي “جيش الإسلام” في دوما .

ويحتجز إرهابيو “جيش الإسلام” في مدينة دوما أعدادا كبيرة من المدنيين والعسكريين منذ عدة سنوات داخل ما يُسمَّى “سجن التوبة” إضافة إلى اتخاذِ مئاتِ العائلات رهائنَ و دروعاً بشرية.

المصدر: قناة المنار