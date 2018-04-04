قالت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي الأربعاء إنه تم اعتقال مجموعة تابعة لحركة “الجهاد الاسلامي” بزعم تنفيذ عملية ضد سلاح البحرية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وادعت وسائل اعلام العدو ان “المجموعة مكونة من 11 شخصاً تم اعتقالهم وهم من سكان مدينة رفح حيث خططوا لمهاجمة سفينة حربية بصاروخ مضاد للدروع كورنيت وخطف الجنود الموجود على متن السفينة لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين”.

واضافت وسائل اعلام العدو ان “عناصر الجهاد الذين تم اعتقالهم خطّطوا إلى إطلاق قذيفة من طراز كورنيت على زورق تابع لسلاح البحرية في عرض البحر ومن ثم الإجهاز عليهم ومحاولة اختطاف الجنود بهدف مبادلتهم بأسرى فلسطينيين”، على حد إدعائها.

المصدر: فلسطين اليوم