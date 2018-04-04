طالب الكرملين الأربعاء لندن بالإعتذار بعدما اعلن المختبر البريطاني الذي حلل المادة المستخدمة ضد العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال انه لا يملك دليلا على ان مصدره روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في حديث له الاربعاء إن “نظريتهم لن تتأكد باي حال لانه من المستحيل ان تتأكد”.

واضاف بيسكوف ان “وزير الخارجية البريطاني الذي اتهم الرئيس فلاديمير بوتين ورئيسة الوزراء تيريزا ماي عليهما بشكل او بآخر مواجهة زملائهما في الاتحاد الاوروبي”.

وتابع بيسكوف “عليهما بشكل او بآخر تقديم اعتذاراتهما الى الجانب الروسي”، وأكد انها “ستكون بالتأكيد قضية طويلة. فالغباء ذهب بعيدا جدا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية