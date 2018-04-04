دمشق وريفها:

ـ خرجت يوم أمس 24 حافلة تقل 1198 مسلحاً من “جيش الإسلام” وعائلاتهم من دوما في الغوطة الشرقية لدمشق إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك تمهيداً لإخلاء المدينة من الإرهابيين وعودة جميع مؤسسات الدولة إليها.

وسيتم اليوم استكمال إخراج مسلحي “جيش الإسلام” وعائلاتهم من دوما تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه، والقاضي بإخراج مسلحي “جيش الإسلام” إلى جرابلس، وتسوية أوضاع المتبقين، إضافة إلى تسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين وجثامين الشهداء وتسليم الإرهابيين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة.

درعا وريفها:

ـ دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش، عند أطراف بلدات حيط وجلين والبكار في ريف درعا الغربي.

دير الزور وريفها:

– قُتلت امرأة إثر انفجار لغم بها، من مخلفات داعش في بلدة البحرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ اعتقلت “قسد” شاباً بعد مداهمتها مستودع “أبن سينا” للأدوية الطبية في مدينة الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسباب مجهولة.

حلب وريفها:

ـ أسرت “هيئة تحرير الشام” عدداً من مسلحي “جبهة تحرير سوريا” أثناء محاولتهم التقدم على محور قرية بلنت بريف حلب الغربي.

– دارت اشتباكات بين “جبهة تحرير سوريا” و”هيئة تحرير الشام” قرب جمعية الفرسان في محيط بلدة كفرناها، فيما استهدفت “الجبهة” بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقلية، قرية تلعادة الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، في ريف حلب الغربي.

المشهد المحلي:

-أعلن المسؤول العام لـ “الجبهة الشامية _الجيش الحر” المدعو “حسام ياسين” عن استقالته من قيادة “الجبهة الشامية”، لأسباب مجهولة.

المشهد الدولي:

– أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تنتظر أن يُساعد اجتماع رؤساء إيران وروسيا وتركيا، في التسوية السياسية للوضع في سوريا.

– أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، خلال كلمة له في منتدى بعنوان “استقرار العراق وسوريا عقب داعش”، أن بلاده تجري حواراً مكثفاً مع تركيا بشأن سوريا، مضيفاً أن قنوات الاتصال بين أمريكا وتركيا حول سوريا “جيدة ومفتوحة”.

– قال أحد أعضاء “حزب العمال في مجلس اللوردات البريطاني” موريس جلاسمان، خلال زيارة وفد من “حزب العمال” إلى مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي الخاضعة بمعظمها لسيطرة “الوحدات الكردية”، “نحن هنا من أجل علاقة طويلة الأمد معكم (الوحدات الكردية) حيث يمكننا دعمكم ضد كل الذين يحاولون تدمير حريتكم”.

كما تعهد “حزب العمال البريطاني” بالوقوف مع “الوحدات الكردية” في وجه ما تتعرض له من تهديدات بهجمات.

المصدر: الاعلام الحربي