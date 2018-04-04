استنكرت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين كلام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن حق الصهاينة باقامة دولة وكيان لهم في فلسطين المحتلة. وشددت على ان “حق الشعب الفلسطيني في فلسطين حق مطلق وليس نسبي”.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب في حديث له الاربعاء إن “تصريحات ولي العهد السعودي مستنكرة ومرفوضة وهي انحدار وتهافت خطير لإرضاء أمريكا وإسرائيل على حساب الحقوق والثوابت العربية والإسلامية”، وتابع “هذه التصريحات تدلل على جهل واضح بحقائق التاريخ وطبيعة الصراع”.

وشدد شهاب على أن “حق شعبنا في فلسطين حق مطلق وليس نسبي وهو حق لا يقبل التجزئة ولا المساومة”، ولفت الى ان “الاعتراف بالكيان الإسرائيلي باطل وغير شرعي”، واضاف أن “المواقف التي تعترف بهذا الكيان الاستعماري الاحتلالي لا تمثل مجموع الأمة وهي مواقف باطلة ومرفوضة”، وأكد أن “الاعتراف بالكيان الغاصب يعد تهديداً لهوية الأمة الثقافية وهو مقدمة لتفتيت دولها وكياناتها”.

وأوضح شهاب أن “حركات المقاومة والتحرير التي تواجه العدو الصهيوني وتتصدى لسياساته تمثل الأمة وتحظى بتأييد ودعم شعوبها وهي التعبير الأصيل عن نبضها”.

المصدر: فلسطين اليوم