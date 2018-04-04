أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني على عزم ايران على مكافحة الارهاب والتعاون مع دول المنطقة خاصة مع روسيا وقال “إنّ هذا التعاون الثنائي سيستمر حتى القضاء التام على الارهابيين”.

وأشار العميد أمير حاتمي فجر اليوم الأربعاء في موسكو أمام الصحفيين في معرض تبيينه لإجتماعه الى نظيره الروسي، الى طيب اللقاء ومناقشة الأحداث الثنائية والتعاون الاقليمي والدولي.

وأضاف حاتمي إنّ أهم ملف سيتم مناقشته خلال مؤتمر موسكو الأمني هو ملف مكافحة الارهاب والذي تبادلنا خلال إجتماعي الي سرجي شايغو وزير الدفاع الروسي وجهات نظرنا بشأنه معرباً عن تأكيده علي الوعود التي قطعها هذا التحالف مع السوريين للقضاء التام على الارهابيين وتحرير الشعب السوري من براثنهم.

المصدر: وكالة ارنا