أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمقاومة الشعب الفلسطيني، معلنا بان طهران ستتابع قضية المجزرة الصهيونية التي ارتكبت ضد المشاركين العزل في مسيرات يوم الارض السلمية في غزة عند الحدود مع الارض المحتلة يوم الجمعة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه ظريف مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية في فلسطين حماس اسماعيل هنية.

واعرب وزير الخارجية الايراني عن التضامن مع الشعب الفلسطيني خاصة اهالي قطاع غزة لاستشهاد عدد من ابنائهم العزل على يد الكيان الصهيوني، مؤكدا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمقاومة الشعب الفلسطيني.

واشار ظريف في هذا الاتصال الهاتفي الى ضرورة اتخاذ اجراءات شاملة من جانب العالم الاسلامي ومنظمة الامم المتحدة في دعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وادانة جرائم الكيان الصهيوني، معلنا عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على متابعة القضية في الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الاسلامي.

من جانبه ثمّن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السياسات المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم المقاومة والشعب الفلسطيني، وقدم عرضا لحادث يوم الجمعة الذي استشهد فيه 20 فلسطينيا وجرح اكثر من 1800 آخرين من اهالي غزة المشاركين في مسيرات ‘العودة’ السلمية الكبرى لمناسبة الذكرى الـ 42 لـ ‘يوم الارض’ في فلسطين، اثر اطلاق الرصاص عليهم من قبل جنود كيان الاحتلال الصهيوني.

المصدر: وكالة فارس