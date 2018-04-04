أبرز أسرار الصحف المحلية الصادرة في العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم الأربعاء 4-3-2018.

النهار‎:

لم تُثمر اللقاءات المُتكرّرة مع المرجعيّات في المدارس الخاصّة في دفع الأخيرة إلى التزام القانون ودفع الدرجات الست ‏للمعلّمين‎.

نائب من جزين يتدخّل خارج منطقته في وساطات ومخالفات بهدف كسب أصوات تفضيليّة من منتفعين من أبناء ‏دائرته الانتخابيّة‎.

تتكرّر الشكوى من إلزام القادمين بتاكسي المطار الذي يُبالغ في التسعيرات المعتمدة‎.

اللواء‎:

يؤكد دبلوماسي مطلع ان الصيف الحالي، سيشهد عودة اكيدة للمصطافين العرب..بعد رفع الحظر رسمياً‎..

رفعت “الحجوزات الانتخابية” إلى درجة غير مسبوقة نسبة الإشغال الفندقي، في مثل هذه الأيام من السنوات ‏السابقة‎.

تتوقع اوساط قيادية في تيار موال أن يخرج منه بعد الانتخابات النيابية كادرات توازي أو تزيد عدد النواب الذين ‏خرجوا بالترشيحات‎!‎

البناء‎:

توقعت أوساط سياسية أن تشهد الساحة اللبنانية تصعيداً في الخطاب ضد فريق المقاومة من جانب شراذم “قوى 14 ‏آذار ” مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في السعودية منتصف شهر نيسان الحالي وأثناءها، بإيعاز من دولة ‏خليجية، وذلك لإظهار لبنان أمام الوفود العربية والدولية المشاركة، من دون الالتفات إلى التهديدات “الإسرائيلية ” ‏الجديدة بشنّ عدوان جديد على لبنان‎.‎

الجمهورية‎:

ـ علمت اوساط سياسية أن قطبا كبيراً كان الداعم الأول لترشيح أسم بارز في الشمال على إحدى اللوائح القوية‎.

ـ اكد مرجع سياسي أن ” تشاطُر” وزير سابق مرشح للانتخابات سينكشف قريباً وسيحمل مسؤولية أفعاله‎.

ـ سأل مرشح بارز أين هي هيئة الإشراف على الانتخابات من ملاحقة “المنجمين الكاذبين” الذين يتلاعبون بالرأي العام ‏لدوافع مالية على شاشات التلفزة؟

المصدر: الوكاتلة الوطنية للاعلام