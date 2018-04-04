أبرز أسرار الصحف المحلية الصادرة في العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم الأربعاء 4-3-2018.
النهار:
لم تُثمر اللقاءات المُتكرّرة مع المرجعيّات في المدارس الخاصّة في دفع الأخيرة إلى التزام القانون ودفع الدرجات الست للمعلّمين.
نائب من جزين يتدخّل خارج منطقته في وساطات ومخالفات بهدف كسب أصوات تفضيليّة من منتفعين من أبناء دائرته الانتخابيّة.
تتكرّر الشكوى من إلزام القادمين بتاكسي المطار الذي يُبالغ في التسعيرات المعتمدة.
اللواء:
يؤكد دبلوماسي مطلع ان الصيف الحالي، سيشهد عودة اكيدة للمصطافين العرب..بعد رفع الحظر رسمياً..
رفعت “الحجوزات الانتخابية” إلى درجة غير مسبوقة نسبة الإشغال الفندقي، في مثل هذه الأيام من السنوات السابقة.
تتوقع اوساط قيادية في تيار موال أن يخرج منه بعد الانتخابات النيابية كادرات توازي أو تزيد عدد النواب الذين خرجوا بالترشيحات!
البناء:
توقعت أوساط سياسية أن تشهد الساحة اللبنانية تصعيداً في الخطاب ضد فريق المقاومة من جانب شراذم “قوى 14 آذار ” مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في السعودية منتصف شهر نيسان الحالي وأثناءها، بإيعاز من دولة خليجية، وذلك لإظهار لبنان أمام الوفود العربية والدولية المشاركة، من دون الالتفات إلى التهديدات “الإسرائيلية ” الجديدة بشنّ عدوان جديد على لبنان.
الجمهورية:
ـ علمت اوساط سياسية أن قطبا كبيراً كان الداعم الأول لترشيح أسم بارز في الشمال على إحدى اللوائح القوية.
ـ اكد مرجع سياسي أن ” تشاطُر” وزير سابق مرشح للانتخابات سينكشف قريباً وسيحمل مسؤولية أفعاله.
ـ سأل مرشح بارز أين هي هيئة الإشراف على الانتخابات من ملاحقة “المنجمين الكاذبين” الذين يتلاعبون بالرأي العام لدوافع مالية على شاشات التلفزة؟
المصدر: الوكاتلة الوطنية للاعلام