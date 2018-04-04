نشرت واشنطن الثلاثاء قائمة بمنتجات صينية تستورد منها الولايات المتحدة سنويا “ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا” وتعتزم ادارة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عليها ردا على ما تقوم به بكين من “نقل بالقوة للتكنولوجيا الاميركية والملكية الفكرية”.

وقال الممثل الاميركي للتجارة في بيان ان هذه اللائحة تشمل منتجات من قطاعات مختلفة بما فيها “تقنيات الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والروبوتات والآلات”، علما بأن الرئيس ترامب اعلن بنفسه في 22 آذار/مارس عزمه على استهداف واردات صينية تصل قيمتها سنويا الى 60 مليار دولار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية