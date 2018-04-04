أعلنت الشرطة الاميركية إصابة ثلاثة أشخاص على الاقل برصاص امرأة أطلقت النار في حرم المقر الرئيسي لشركة يوتيوب قرب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا ثم انتحرت، مشيرة الى ان الجرحى نقلوا الى المستشفى.

وقال إد باربريني قائد شرطة سان برونو الواقعة في ضاحية سان فرانسيسكو خلال مؤتمر صحافي مقتضب “لدينا اربعة ضحايا نقلوا جميعا الى المستشفى مصابين بجروح ناجمة عن سلاح ناري، لدينا شخص توفي متأثرا بجروح تسبب بها لنفسه، وفي الوقت الراهن نعتقد ان هذا الشخص هو مطلق النار”.

ولم يتضح في الحال ما اذا كانت مطلقة النار هي في عداد الضحايا الذين اوردهم قائد الشرطة في الحصيلة التي اعلن عنها ام لا، وبالتالي لم يعرف ما اذا كان عدد الجرحى هو ثلاثة او اربعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية