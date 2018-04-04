صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه يجب على رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ووزير خارجيتها، بوريس جونسون، الاعتذار من روسيا بسبب الاتهامات في قضية سكريبال.

وجاء ذلك في معرض تعليق بيسكوف، على النتائج التي توصل إليها خبراء المختبر العسكري السري في بورتون داون البريطاني، إذ لم يتمكنوا من تحديد بلد المنشأ للمادة التي سمم بها الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال.

وقال بيسكوف: “نظريتهما (ماي وجونسون) لن تثبت في أي حال، لأنه يستحيل تأكيدها.. الجانب الروسي قال منذ البداية إنه لا علاقة له (بالقضية).. أما وزير خارجية بريطانيا، الذي اتهم الرئيس بوتين، ورئيسة الوزراء البريطانية، التي أبلغت شركاءها في الاتحاد الأوروبي بشيء (عن القضية)، سيكون عليهما النظر إلى أعين أولئك”.. “من الضروري على جونسون وماي، بطريقة أو بأخرى الاعتذار إلى الجانب الروسي”، مضيفا أن “هذه القصة لا تزال طويلة، لقد عمقت التدهور جدا”.

المصدر: وكالات