وقع ممثلون عن الصندوقين الروسي للاستثمار والسيادي التركي، وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اتفاقية تعاون بصيغتها النهائية.

وأعلن الجانبان بعد توقيع الاتفاقية في العاصمة التركية أنقرة، عن تأسيس “الصندوق الروسي – التركي للاستثمار”.

ووفقا للاتفاقية فقد ساهم الجانبان الروسي والتركي بتمويل الصندوق الاستثماري المشترك بمليار دولار بالمناصفة، وستُضخ التمويلات في المشاريع الجاذبة للاستثمار التي تحفز تطوير التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين.

ووفقا للمدير العام للصندوق الروسي للاستثمار، فإن الجانبين وجها أنظارهما للاستثمار في قطاعات مثل البنية التحتية وقطاع الصحة وتقنية المعلومات.

وقد تأسس الصندوق الروسي للاستثمار في يونيو 2011 بهدف الاستثمار في الشركات المساهمة مع إعطاء الأولوية للشركات الأجنبية التي لها عقود شراكة مع شركات روسية وتعمل على الأراضي الروسية، وبالتعاون مع الممولين الأجانب الاستراتيجيين والرائدين في هذا المجال.

أما الصندوق السيادي التركي فقد تأسس عام 2016 بهدف تطوير الأصول المالية الاستراتيجية التركية، وزيادة قيمتها وتوفير التمويل للمشاريع التركية ذات الأولوية.

المصدر: وكالات