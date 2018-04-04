أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالين هاتفين بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة الأزمة بين الرياض والدوحة.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن ترامب تحدث مع الملك عن الخلاف في مجلس التعاون الخليجي مع قطر، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى، بما في ذلك سوريا واليمن.

من جهة أخرى أضاف البيت الأبيض أن ترامب ناقش مع أمير قطر في اتصال هاتفي اليوم “التهديد الذي تشكله إيران”، مؤكدا أيضا على أهمية حل الخلاف بين الدوحة والدول المقاطعة لها.

المصدر: رويترز