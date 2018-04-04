أبرز التطورات على الساحة السورية اليوم الثلاثاء 03-04-2018

دمشق وريفها

• خرجت عدة حافلات تقل عدداً من مسلحي “جيش الإسلام” وعائلاتهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، تمهيداً لنقلهم باتجاه مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

• عثر الجيش السوري على نفق للإرهابيين يتسع لمرور سيارات واليات بعرض 4 أمتار وارتفاع 6 أمتار ويصل بين بلدتي عربين ومسرابا بالغوطة الشرقية لدمشق. كما ضبط الجيش السوري مشافٍ ميدانية للمجموعات المسلحة في عربين وعين ترما بالغوطة الشرقية لدمشق، تحوي وثائق تؤكد تعاون منظمة أمريكية مع المسلحين ودفع رواتب لهم.

• قال مصدر عسكري سوري إن أكثر من 40 ألف شخص عادوا إلى منازلهم في بلدات الغوطة الشرقية لدمشق.

• احتشدَ أهالي بلدة زملكا في الغوطة الشرقية لدمشق، في الساحة العامة للبلدة وهتفوا مرحبين بالجيش العربي السوري الذي اعاد حالة الامن والامان الى بلدتهم بعد اجباره المجموعات المسلحة على المغادرة بعد سنوات من سطوتهم على البلدة وسكانها. كما عبر أهالي بلدة عربين، عن ثقتهم الكبيرة بالجيش السوري الذي خلصهم من ممارسات التنظيمات الإرهابية وسياسة التجويع والقهر واحتكار الأدوية والمواد الغذائية وسرقتها، وأعاد الأمن إلى الغوطة الشرقية.

حماه وريفها

• أحكم الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرته على قريتي “الحميضة والمشياح” بريف حماه الجنوبي الشرقي بعد دخولهما مناطق المصالحات مع الدولة السورية.

درعا وريفها

• دارت اشتباكات بين “جبهة ثوار سوريا” و”ولواء المعتز” التابعين لـ “الجيش الحر” في بلدة خراب الشحم في ريف درعا الغربي، على خلفية مقتل أحد مسلحي “اللواء” بنيران مسلحي “الجبهة”.

• قُتل مدني وأصيب 6 آخرون، جراء إطلاق نار عشوائي، في مدينة طفس بريف درعا الشمالي.

دير الزور وريفها

• عثر الجيش السوري، خلال تمشيطه قرى ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، على عدة مستودعات في قرى الصالحية والدوير والكشمة وصبيخان، تحتوي كميات من الاسلحة والذخائر والمواد الكيماوية والمتفجرة والاحزمة الناسفة من مخلفات داعش، ومن بين الذخائر التي تم ضبطها قذائف اسرائيلية الصنع وحشوات مدفع عيار 155 صناعة حلف الناتو.

الحسكة وريفها

• اعتقلت “قسد” 4 أشخاص قرب دوار الباسل في مدينة الحسكة، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

• استهدف الجيش التركي مجموعة من مسلحي “الوحدات الكردية”، قرب مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، بالرشاشات الثقيلة.

الرقة وريفها

• قُتل شخص واُصيب طفل إثر إطلاق مسلحي “قسد” النار على سيارة كانت تقلهما، عند حاجز الصوامع شمالي مدينة الرقة.

• دارت اشتباكات بين مسلحين من “قسد” و”لواء ثوار الرقة” التابع لـ “قسد”، قرب حاجز الاسدية عند مزرعة حطين في ريف الرقة الشمالي، لأسباب مجهولة.

حلب وريفها

• أسرت “جبهة تحرير سوريا” مسلحين اثنين من “هيئة تحرير الشام” خلال الاشتباكات بين الطرفين، على محور قرية ارحاب بريف حلب الغربي.

• قُتل ٥ مسلحين من “قسد”، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة كانت تقلُّهم، على الطريق الواصل بين مدينتي عين العرب _ منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

إدلب وريفها

• قُتل مسلحان من “هيئة تحرير الشام” وأُصيب آخرون خلال الاشتباكات مع “جبهة تحرير سوريا” عند أطراف بلدة خان السبل في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

حماه وريفها

• سقطت عدة قذائف صاروخية على قرية قبة الكردي في ريف مدينة السلمية الغربي بريف حماه الجنوبي الشرقي.

المشهد المحلي

• شكل مجلس الوزراء السوري لجنة متابعة وزارية برئاسة وزير الكهرباء للعمل على إعادة كل الخدمات إلى الغوطة الشرقية لدمشق، بعد أن حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب. كما كلف مجلس الوزراء، وزارة النقل، بإعادة تأهيل الجزء المحاذي للغوطة الشرقية على الطريق الدولي “دمشق _حمص” إضافة إلى تأهيل كل الطرق الرئيسية في الغوطة من قبل محافظة ريف دمشق.

• عُقد اجتماع تشاوري، بين وجهاء وعلماء دين بلدات ريف دمشق الجنوبي “يلدا – ببيلا – بيت سحم – سيدي قداد – السيدة زينب (ع)” وبرعاية وزير المصالحة الوطنية علي حيدر، في مبنى وزارة المصالحة الوطنية بدمشق، أمس، لتزليل العقبات التي تعترض ترتيب اتفاق مصالحة للمسلحين الموجودين في بلدات “يلدا – ببيلا – بيت سحم” يفضي الى دخول الدولة السورية وبسط نفوذها على كامل المنطقة. ونوه المجتمعون على الدور الاساسي للفعاليات الأهلية والشعبية في تجنيب المناطق للأعمال العسكرية عبر الضغط على المسلحين الرافضين للتسوية وخروجهم من المنطقة لتأمين مقومات استكمال المصالحات المحلية في المنطقة.

• دخل وفد بريطاني إلى مناطق سيطرة “الوحدات الكردية” في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، عبر معبر سيمالكا على الحدود السورية _العراقية، وسيقوم الوفد بزيارة مدينة القامشلي في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، للقاء مسؤولين في “الوحدات الكردية” وللاطلاع على أوضاع مناطق سيطرة “الوحدات” في شمال شرق سوريا وتقديم تقرير إلى الإدارة البريطانية حولها.

• قالت “وكالة الاناضول”، إن القوات الأمريكية، بدأت في بناء قاعدتين عسكريتين تقعان في محيط قرية الدادات، شمالي مدينة منبج بريف حلب الشمال الشرقي، الخاضعة لسيطرة “قسد”، والمحاذية لمناطق سيطرة “الجيش الحر” المدعومة تركياً.

المشهد الدولي

• أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه حان الوقت لعودة قواته من سوريا إلى الولايات المتحدة، كاشفا أنه يفكر في هذا الأمر بجدية كبيرة، وأضاف أنه سيعلن قريبا عن قراره بخصوص مصير القوات الأمريكية في سوريا. واعتبر ترامب، أن التدخل الأمريكي في سوريا مكلف لواشنطن، في الوقت الذي يعود بالمنفعة على دول أخرى، دون أن يحددها.

• أعلن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسن روحاني، ان التواجد العسكري على الأراضي السورية دون اذن من حكومة دمشق يعتبر تدخلاً غير قانوني ويجب ان يتوقف.

• قال وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، إنه لا ينبغي للدول الاجنبية ولاسيما الدول الغربية التي تعتبر نفسها في الكثير من الاحيان انها قيّمة على شعوب العالم ان تسمح لنفسها بتقرير مصير الشعب السوري وتقديم مسودات وتحديد دستور وتحريك الجماعات المفاوضة.

• أكد خبير ذو صلة بوزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران لا تعارض عقد اجتماع رباعي الأطراف بحضور رؤساء فرنسا وإيران وروسيا وتركيا، وقال إن التصريحات المنسوبة الى أحد المسؤولين الاتراك بشأن معارضة إيران لإقامة اجتماع القمة الرباعية، نبأ غير موثوق ولا أساس له من الصحة. وأضاف، أن إيران كانت ولا زالت ترحب بتعزيز الحوار بين كافة الأطراف المؤثرة في تسوية الأزمة السورية.

• قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية _التركية، أحمد علي رضا بيكي، إن مشاركة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، بوصفه الجانب المنتصر في معادلة الازمة السورية، في قمة انقرة تسهم في دعم الحكومة وتعزيز سيادة الشعب السوري.

• أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب أردوغان، أنَّ روسيا تعتزم التعاون مع تركيا بشأن سوريا من أجل الحفاظ على سيادة هذا البلد والقضاء على بذور الإرهاب فيه. وأضاف بوتين، أنَّه في حال لم يتواجد هناك تنسيق بين جميع الأطراف المعنية لحل القضية الكردية في سوريا، فلن يكون هناك نتيجة نهائية، وقال إننا ننطلق من أن الشعب الكردي هو جزء من شعوب سوريا متعددة القوميات، وله حق المشاركة في العمليات السياسية وإيجاد مكان في مستقبل سوريا. ومن جانبه قال الرئيس التركي: استطعنا وقف إطلاق النار في سوريا من خلال محادثات أستانا، وأضاف أنه غدا سيشارك الرئيس الايراني حسن روحاني في القمة الثلاثية (الإيرانية – الروسية – التركية) لتبادل الآراء بشأن الحل السلمي في سوريا.

• أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال لقائه مع نظيره الإيراني أمير حاتمي، في موسكو، قبيل مؤتمر موسكو للأمن الدولي، بمساهمة طهران في محاربة الإرهاب بسوريا .وقال شويغو، إن “الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر هو تعزيز الأمن في هذه المنطقة والانتقال إلى استعادة الحياة السلمية في سوريا وعودة اللاجئين إلى منازلهم”، مشيرا إلى أن هذه هي إحدى المسائل التي ستناقش خلال لقاء رئيسي البلدين غدا في أنقرة. من جانبه، أكد وزير الدفاع الإيراني استعداد بلاده لمواصلة التعاون “حتى القضاء على آخر إرهابي في سوريا وإحلال الاستقرار هناك”.

• أكد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كراسوف، أن إخراج المسلحين من الغوطة الشرقية لدمشق يشكل نجاحاً كبيراً للعمليات العسكرية ضد الإرهاب في سورية.

• ذكر مصدر في الاتحاد الأوروبي، أنه تمت دعوة روسيا لحضور المؤتمر الدولي حول سوريا، المقرر نهاية نيسان في بروكسل، برعاية الاتحاد الأوروبي.

• أعلن الجيش التركي عن إنشاء نقطة مراقبة ثامنة في محافظة إدلب السورية، بحسب ما ذكرت وكالة الاناضول.

المصدر: الاعلام الحربي