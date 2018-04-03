قتل جندي في قوة الامم المتحدة واصيب 11 اخرون في هجوم استهدف قاعدتهم الثلاثاء في افريقيا الوسطى، وفق ما افاد المتحدث باسم المنظمة الدولية.

وقال ستيفان دوجاريك ان ميليشيات انتي بالاكا استهدفت قاعدة موقتة للجنود الامميين في تاغبارا قرب مدينة بامباري في جنوب البلاد “واستمر تبادل اطلاق النار ساعات عدة”. واضاف “رد الجنود الامميون وبعد ساعات من تبادل اطلاق النار قتل احدهم واصيب 11 اخرون”.

وتابع ان جنود الامم المتحدة “عثروا لاحقا على جثث 21 مدنيا بينهم اربع نساء واربعة اطفال”، من دون ان يتضح حتى الان ما اذا كانوا سقطوا جراء المعارك.

وارسلت تعزيزات الى تاغبارا التي تبعد حوالى ستين كلم شمال شرق بامباري.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية