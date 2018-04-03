غرد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني على حسابه عبر “تويتر” وقال: “بعد الاطلاع على قرار مجلس شورى الدولة الذي لم نتبلغه لغاية تاريخه، والمتعلق بابطال القرارين في شأن منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية مضرة، لا يمكن ان نسمح بتسجيل او استيراد مواد تشكل ضررا بصحة اللبنانيين. وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها الاعتراض على القرار المذكور لايقاف التنفيذ، ريثما تتم دراسة المواد في شكل متكامل، واستكمال كل الإجراءات. فالقرار الصادر عن مجلس الشورى تناول امورا تنظيمية ولم يبحث في اساس النزاع من حيث صحة القرار المطعون به أو عدم صحته او امكان حدوث ضرر. لذا نعمل جديا وفي شكل واضح على حماية صحة اللبنانيين، واي اختلاف على القرار يصحح بالاطر القانونية والاجرائية. واما الضرر بصحة المواطنين فلا يمكن التعويض عنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية