أعلن وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين أنه “ناقش مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إمكانية تسليم صربيا أربع مروحيات مقاتلة من طراز ميغ-35 وأربع مروحيات نقل من طراز مي-17 ودبابات من طراز تي-72 ومركبات قتالية للمشاة من طراز بي أم بي-2 وأسلحة أخرى”.

وقال فولين في حديث له الثلاثاء “حتى الآن تم الحديث وبشكل خاص حول شراء مروحيات مقاتلة من طراز ميغ-35 وأربع مروحيات نقل من طراز مي-17 و دبابات من طراز تي-72 ومركبات قتالية للمشاة من طراز بي أم بي-2 وأسلحة أخرى”.

وأضاف فولين أن “الجيش الصربي يحاول قدر المستطاع تجهيز قواته بالسلاح لأننا نعرف جيدا ما هي قيمة السلام ويجب أن نكون دائما مستعدين لأسوأ سيناريو”، ورأى أنه “إذا كان لدى صربيا جيش قوي فإن صربيا ستحصل على السلام”، وتابع “صربيا المسلحة هي صربيا المحبة للسلام وضمانة للاستقرار في البلقان”.

المصدر: سبوتنيك