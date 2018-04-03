وجهت “الهيئة الوطنية والإسلامية لمسيرة العودة الكبرى” في غزة الثلاثاء رسالة عاجلة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإيعاز للجهات المختصة بفتح معبر رفح البري أمام جرحى المسيرة الكبرى ليتسنى لهم العلاج العاجل.

وقال ممثل حركة فتح في الهيئة عماد الأغا إن “ممثلي الهيئة وجهوا رسالة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعوه إلى فتح معبر رفح البري حتى يتسنى لمصابي مسيرة العودة خاصة ممن اصيبوا بجراح خطيرة بالسفر للعلاج سواء في المستشفيات المصرية أو العربية”.

وأضاف الأغا “هناك اتصالات مكثفة تُجريها الجهات المختصة مع السلطات المصرية وخاصة السفير الفلسطيني في القاهرة ذياب اللوح من أجل السرعة في فتح المعبر لسفر جرحى المسيرة الكبرى”.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة قد قال في وقت سابق “وصل مستشفيات قطاع غزة 1080 اصابة منها 815 بالرصاص الحي والمتفجر”.

المصدر: فلسطين اليوم