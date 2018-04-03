دعت “قيادات فصائل الثورة الفلسطينية” في سوريا في بيان لها الثلاثاء “أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في مسيرة العودة الكبرى في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة العام 48 وفي مخيمات اللجوء والشتات”.

وحث البيان “جماهير الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده للمشاركة الفاعلة في هذه المسيرات وصولا وتتويجا لها في 15 أيار/مايو القادم في ذكرى النكبة”، وطالب “بمواصلة التحرك على كل المستويات للتصدي لمحاولات المساس بحق العودة المقدس”، وشدد على “حق شعبنا في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شرد منها وفقا للحق التاريخي والقرارات الدولية”.

وجدد البيان “رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه مدينة القدس المحتلة، وما يسمى بخطة السلام الأمريكية المسماة صفقة القرن”، وأكد على “ضرورة مواجهتها بكافة الأصعدة والتمسك بكامل حقوق شعبنا وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة”.

المصدر: فلسطين اليوم