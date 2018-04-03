أقيمت الثلاثاء مناورات عسكرية بحرية اوكرانية تركية مشتركة في البحر الأسود، بمشاركة فرقاطتين طراد ومروحية.

واشارت مصادر اوكرانية الى ان “القوات البحرية الأوكرانية والتركية أجرت تدريبات مشتركة من نوع باسيكس في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود”.

ولفتت المصادر الى انه “شارك في التدريبات عن الجانب الأوكراني الفرقاطة غيتمان ساغايداتشني والمروحية كا 27 ب ر وعن الجانب التركي شارك الطراد بويوكادا والفرقاطة سالهريس”.

وذكرت المصادر أن “الغرض من هذه التدريبات هو تطوير التعاون في إطار تشكيلات تكتيكية متعددة الجنسيات والعمل المشترك في مجموعة من السفن على سطح الماء وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي”.

المصدر: سبوتنيك