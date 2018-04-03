استهداف رقابة برج الشعف وتجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في قرية صلاصل في جيزان بالكاتيوشا والمدفعية (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2018 - 19:47
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استهداف رقابة برج الشعف وتجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في قرية صلاصل في جيزان بالكاتيوشا والمدفعية (وسائل اعلام يمنية)
منذ 2 ساعة
3 April، 2018
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