بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، زيارة لتركيا تستمر يومين يطلق خلالها رسميا مع مضيفه رجب طيب اردوغان بناء مفاعل نووي قبل ان يجريا محادثات مهمة حول سوريا.
وزيارة بوتين هي الاولى التي يقوم بها للخارج منذ اعادة انتخابه لولاية رابعة في 18 اذار. وقد وصل الى العاصمة التركية قرابة الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، بحسب مشاهد مباشرة عرضتها قنوات التلفزة التركية.
وتأتي زيارة بوتين في ذروة ازمة ديبلوماسية بين روسيا والغرب منذ تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا واتهام لندن لموسكو بالوقوف وراءه.
وغدا، ينضم الى الرئيسين في العاصمة التركية الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني لعقد قمة ثلاثية مخصصة لسوريا.
وقبل القمة، يطلق الرئيسان الروسي والتركي اليوم رسميا ورشة بناء محطة اكويو النووية، الاولى من هذا النوع على الاراضي التركية، في محافظة مرسين جنوب البلاد، والتي تتولاها مجموعة “روساتوم” الروسية.
وبعدها، يجري بوتين واردوغان محادثات مغلقة في القصر الرئاسي التركي يحتل فيها الملف السوري حيزا كبيرا وخصوصا في ضوء التعاون الوثيق بين البلدين حوله.
وتأتي زيارة بوتين في ذروة ازمة ديبلوماسية بين روسيا والغرب منذ تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا واتهام لندن لموسكو بالوقوف وراءه.
وغدا، ينضم الى الرئيسين في العاصمة التركية الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني لعقد قمة ثلاثية مخصصة لسوريا.
وقبل القمة، يطلق الرئيسان الروسي والتركي اليوم رسميا ورشة بناء محطة اكويو النووية، الاولى من هذا النوع على الاراضي التركية، في محافظة مرسين جنوب البلاد، والتي تتولاها مجموعة “روساتوم” الروسية.
وبعدها، يجري بوتين واردوغان محادثات مغلقة في القصر الرئاسي التركي يحتل فيها الملف السوري حيزا كبيرا وخصوصا في ضوء التعاون الوثيق بين البلدين حوله.
المصدر: وكالات