دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو “المنظمات الإنسانية الدولية إلى اتخاذ إجراءات أكثر نشاطا للمساعدة في سوريا”

وقال شويغو خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير الثلاثاء “أعتقد أننا سنتمكن اليوم من تبادل الخبرات والمقترحات لتقديم المساعدة في مناطق مختلفة، لكن بشكل أساسي وبطبيعة الحال سيكون الأمر حول سوريا”.

وأضاف شويغو “نحن نقدم لكم المساعدة في كل شؤونكم ولكن في رأيي حان الوقت لاتخاذ إجراءات اكثر نشاطا من قبل كل المنظمات الإنسانية الدولي كالأمم المتحدة، مفوضية اللاجئين، مفوضية الشؤون الإنسانية، منظمة الصحة العالمية اليونسكو وغيرها”.

المصدر: سبوتنيك