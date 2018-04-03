استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الثلاثاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس مصطفى كامل والوفد المرافق له.

واشارت مصادر فلسطينية الى ان “كامل نقل لعباس رسالة هامة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”، ولفتت الى انه “جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية”.

من جهته، ثمن عباس “بالجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق المصالحة الفلسطينية ولدعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

المصدر: فلسطين اليوم