غادر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على راس وفد سياسي، طهران متوجها الى العاصمة التركية انقرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي بين ايران وروسيا وتركيا.

ومن المقرر ان يعقد هذا الاجتماع للبحث حول احدث التطورات السورية وعملية آستانا، قبل انعقاد اجتماع القمة للدول الثلاث.

وكان وزراء خارجية الدول الثلاث قد عقدوا اجتماعا لاول مرة يوم 16 اذار/مارس الماضي في العاصمة الكازاخية آستانا في اطار المشاورات لحل الازمة السورية.

ومن المقرر ان يعقد اجتماع القمة لدول ايران وروسيا وتركيا حول عملية آستانا والازمة السورية يوم غد الاربعاء في انقرة.

وفي ختام زيارته الى انقرة سيتوجه وزير الخارجية الايراني من هناك الى جمهورية آذربيجان ومنها الى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية اذربيجان.

المصدر: وكالة فارس