قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بعض الشركات الروسية بدأت بالفعل في تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة في سوريا، دون أن يكشف أي تفاصيل عن هذه المشاريع.

وأضاف وزير الطاقة الروسي “نواصل التعاون مع شركائنا في سوريا في إطار خارطة طريق مبرمة مع وزارتي الطاقة والنفط السوريتين، وهناك بعض المشاريع قد بدأ تنفيذها بالفعل، وأخرى قيد البحث”.

ووقعت دمشق وموسكو في نهاية كانون الثاني الماضي، خارطة طريق للتعاون بين البلدين خلال 2018 والمرحلة القادمة، تضمنت مراحل تنفيذ مشاريع استراتيجية متعلقة بإعادة الإعمار، وتحديث منشآت الطاقة السورية.

المصدر: روسيا اليوم