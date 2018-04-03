أكد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كراسوف أن إخراج الإرهابيين من منطقة الغوطة يشكل نجاحا كبيرا للعمليات العسكرية ضد الإرهاب في سورية.

وقال البرلماني الروسي للصحفيين اليوم في موسكو إن هذه العملية تمثل “مرحلة ناجحة أخرى حيث يتم القضاء على بؤرة إضافية أخرى للإرهابيين وهذه البؤرة ذات أهمية خاصة بالنسبة لدمشق” موضحا أن “استكمال العملية بشكل كامل سيعني عودة منطقة سورية أخرى إلى الحياة الطبيعية وتقليل المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون”.

وأشار كراسوف إلى أن عملية الغوطة وما سبقها تمكننا من القول إن الجهود التي تبذلها الحكومة السورية وروسيا وإيران باتت تؤتي ثمارها.

المصدر: وكالة سانا