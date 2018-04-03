خروج الدفعة الثانية من مسلحي ما يسمى “جيش الإسلام” وعائلاتهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2018 - 16:05
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خروج الدفعة الثانية من مسلحي ما يسمى “جيش الإسلام” وعائلاتهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق
منذ 37 mins
3 April، 2018
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