توجه وزير الدفاع الإيراني العميد امير حاتمي الثلاثاء الى روسيا، للمشاركة في مؤتمر موسكو الأمني. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان العميد امير حاتمي توجه الى العاصمة الروسية موسكو، تلبية لدعوة نظيره الروسي سيرغي شويغو للمشاركة في مؤتمر موسكو الامني الدولي الذي سيعقد خلال يومي 4 و5 نيسان/ابريل، واجراء مشاورات دفاعية عسكرية. وسيلتقي العميد حاتمي خلال هذه الزيارة بنظيره الروسي ويبحث معه أهم التطورات والقضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

كما سيكون لوزير الدفاع الايراني خلال زيارته لموسكو، لقاءات أخرى مع مسؤولين أمنيين وعسكريين من دول عدة. يذكر ان مؤتمر موسكو الأمني الدولي سيعقد في العاصمة الروسية بمشاركة وزراء الدفاع، ورؤساء الاركان، وكبار القادة العسكريين من اكثر من 80 دولة في انحاء العالم الى جانب مسؤولين لدى المنظمات الدولية.

المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية