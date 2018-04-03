لقي أعداد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، خلال كسر زحف لهم وهجوم للجيش واللجان الشعبية في محافظتي تعز ولحج.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت بأن مسلحي لجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تبة الروسي ومنطقة الألواح بالضباب محافظة تعز ما أسفر عن مصرع وإصابة أعداد منهم.

وأضاف المصدر أن مسلحي الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تسلل لمرتزقة العدوان باتجاه طور الباحة محافظة لحج موقعين قتلى وجرحى بين عناصر المرتزقة.

وكان قد لقي أعداد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال مواجهات بجبهة حمير تعز، وهجومين على مواقع الغزاة وأدواتهم جنوب الساحل الغربي ولحج.

المصدر: المسيرة