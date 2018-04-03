استشهدت امرأتان يمنيتان وأصيب أربعة ، بجروح، في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت مديرية منبه بمحافظة صعدة.

وأفادة المسيرة نت بأن طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف منزلا بمنطقة الدوشة بمديرية منبه الحدودية ما أدى إلى استشهاد امرأتين وإصابة 4 مواطنين.

ونقلت عن أقارب إحدى الضحايا قولهم إن إحدى الشهيدات كانت حاملا في الشهر التاسع.

إلى ذلك استهدف الجيش السعودي بأكثر من 30 صاروخا وقذيفة مدفعية قرى المواطنين في مديرية منبه ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.

وكان قد أصيب طفل بجراح خطرة، أمس الاثنين، إثر غارة لطيران العدوان على منطقة بني معين بمديرية رازح صعدة.

يأتي ذلك في سياق الجرائم اليومية التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني والتي كان اخرها استشهاد وجرح أكثر من 24 يمنينا جلهم أطفال ونساء، أمس، في غارة استهدفت مخيم نازحين بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

المصدر: المسيرة