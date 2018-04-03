ارتفعت أسعار الذهب ، مرتدة عن ثلاث جلسات متتالية من الخسائر مع هبوط الدولار، وقيام الصين بزيادة الرسوم الجمركية على منتجات أمريكية في تصعيد للتوترات التجارية العالمية.

وأفادت وكالة “رويترز” أن الصين فرضت رسوما جمركية إضافية تصل إلى 25 في المئة على 128 من المنتجات الأمريكية، ردا على الرسوم الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1337.74 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك مع إغلاق الكثير من المراكز المالية الرئيسية حول العالم في عطلة.

وأنهى المعدن الأصفر يوم الجمعة الربع الأول من العام على زيادة بلغت 1.7 في المئة، مسجلا ثالث مكاسب فصلية على التوالي، في حين ارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو/ حزيران 1% أيضا إلى 1340.60 دولار للأوقية.

وكان الذهب قد هبط 1.7 في المئة الأسبوع الماضي في أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول.

المصدر: سبوتنيك