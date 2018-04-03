إعتبرت “جبهة العمل الاسلامي” في بيان بعد إجتماعها الدوري، “أن تصريحات وتهديدات رئيس أركان جيش العدو الصهيوني “غادي أيزنكوت” بحرب ضد حزب الله قبل نهاية العام الحالي، وأنها ستكون حربا مدمرة للقضاء على حزب الله هي تصريحات تهويلية أكثر منها واقعية”.

اضافت الجبهة “أن الحرب على لبنان ستتحول وبالا وكابوسا مرعبا وعقابا قاسيا جدا على العدو وسيندم كثيرا جدا أيضا حال قيامه بالعدوان ، بل هو سيجد نفسه في معركة مفتوحة لن تبقي فيها المقاومة وحيدة، بل ستنضم إليها كل قوى محور المقاومة في المنطقة”.

من جهة ثانية حضت الجبهة المواطنين اللبنانيين على “ضرورة اختيار المرشح المناسب لتمثيلهم في الندوة البرلمانية، ودعتهم الى” الاقتراع بكثافة وحماسة للائحة وحدة بيروت وذلك من أجل التغيير الحقيقي وتحقيق مصالح الناس قدر الاستطاعة بعدما عانوا لسنوات طوال من الاهمال والتقصير وعدم المبالاة بقضاياهم وهمومهم المعيشية واليومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام