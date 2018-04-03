أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فيكتور يفتوخوف، الثلاثاء، أن تطبيق نظام ” تاكس فري” على مشتريات السياح المشمولة بضريبة القيمة المضافة في العديد من المدن الروسية المستضيفة لكأس العالم يبدأ في 10 نيسان/أبريل.

وقال يفتوخوف: “ابتداء من 10 نيسان/أبريل، تلك النقاط التجارية التي سوف تشارك في النظام، في إطار المناطق المحدودة والمحددة سابقا، سوف تتمكن من إصدار هذه الشيكات.

المواطنون الأجانب الذين يشترون السلع الداخلة في النظام، بإمكانهم استترداد ضريبة القيمة المضافة”.

وأضاف: “حتى الآن تم اختيار 4 مناطق: موسكو، سان بطرسبورغ، إقليم كراسنودار — مدينة سوتشي، ومقاطعة موسكو — مدينة كراسنوغورسك”.

ودخل نظام “تاكس فري”، الذي يسمح لمواطني الدول خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، باسترداد ضريبة القيمة المضافة على السلع، التي تم شراؤها في روسيا، حيز التنفيذ، في 1 كانون الثاني/يناير.

ولاسترجاع التعويض ينبغي على المواطن الأجنبي شراء خلال يوم واحد سلع بقيمة لا تقل عن 10 آلاف روبل (حوالي 178 دولار) مع مراعاة قيمة الضريبة، والحصول على وثيقة (شيك) عليها.

المصدر: سبوتنيك