إذا كنت من الراغبين في الاشترك بحملة #DeleteFacebook الهادفة لحذف تطبيق “فيسبوك”، يمكنك الآن الاستعانة ببعض التطبيقات الأخرى كبديل له.

فوفقا لما نشرته صحيفة “الغارديان”، يبلغ عدد مستخدمي “فيسبوك” النشطين 2.13 مليار شخص شهريا، بينما يصل عدد مستخدمي “واتساب” النشطين إلى 1.5 مليار شخص، ومستخدمي “إنستغرام” إلى 800 مليون شخص، وهما التطبيقان المملوكين لـ”فيسبوك”.

وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة، بعض التطبيقات التي يمكن استخدامها بدلا من “فيسبوك”.

Ello & Diaspora

تطبيقان يمكنهما توفير مميزات مشابهة لـ”فيسبوك”، بل وأفضل منها نظريا وفقا للصحيفة.

Telegram & Signal

من أسهل تطبيقات المراسلة استخداما، كما تدعم المكالمات الصوتية والتشفير للحفاظ على خصوصية اتصالات المستخدمين.

Vero

التطبيق الذي انطلق في صيف 2015، يمكنك من خلاله مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الحفاظ على الخصوصية بشكل تام.

وشهد مطلع العام الجاري، قفزة هائلة في معدلات تنزيله من متاجر التطبيقات في جميع أنحاء العالم.

Snapchat

يستهدف مطورو التطبيق جذب بعض تاركي تطبيق “فيسبوك”، عقب خضوعه لعملية إعادة تصميم.

Nextdoor

تقوم فكرة التطبيق على توصيل المستخدمين بأشخاص في مجتمعهم الواقعي الذي يعيشون فيه.

Raftr

يقوم التطبيق على الربط بين الأشخاص وفقا للمواضيع المشتركة التي يهتمون بها أو الأنشطة التي يقومون بها في أي مكانٍ في العالم.

Shpock

يؤكد العديدون أن التطبيق يقوم ببيع الأشياء المستخدمة وشرائها أفضل من خدمة ماركت بليس التي يوفرها تطبيق “فيسبوك” كونها أكثر محلية.

Mastodon

شهد التطبيق قفزة كبيرة في معدلات الاشتراك فيه رغم كونه أقرب إلى أن يكون بديلا عن “تويتر”.

المصدر: سبوتنيك