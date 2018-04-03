ابتكر علماء البيولوجيا العصبية، جهازا خاصا يمكن من خلاله التحكم في إرادة الدماغ.

نجح الجهاز في اختراق عمل دماغ القوارض، بعدما زرعه علماء الأعصاب من كوريا الجنوبية، في دماغ الحيوانات، وتمكنوا من اختراق الإشارات العصبية التحكمية لديها.

ومن خلال الابتكار الجديد أجبر العلماء الفئران على العمل تحت تأثير العوامل الخارجية، بحسب صحيفة “لايف رو” الروسية.

قام العلماء بزرع رقاقة في دماغ الفئران، ومن خلالها استطاعوا السيطرة على الألياف العصبية، وسيطروا على ردات الفعل في مناطق معينة من الدماغ.

وتم إجبار فئران التجارب على تناول الطعام والتزاوج، بالإضافة إلى إيقاف شعور الخوف لدى القوارض، بعد اجتيازها تجربة عبور المتاهة.

ويسعى العلماء إلى تطبيق هذا الابتكار على الحيوانات من أجل سيطرة عليها وإدارتها، وذلك بزراعة رقائق خاصة للاستفادة منها في المستقبل بما يفيد البشرية.

المصدر: سبوتنيك