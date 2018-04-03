أعلن أندرو ماكيب الذي أقيل من منصب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الشهر الماضي انه جمع تبرعات بقيمة نصف مليون دولار لتمويل المعركة القضائية التي يعتزم خوضها ضد ادارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال ماكيب في بيان إن المنصة التي انشئت على موقع غوفاندمي الالكتروني لجمع التبرعات بهدف تمويل المعركة القضائية توقفت مساء الاثنين عن تلقي المزيد من الاموال بعدما بلغ حجم التبرعات ثلاثة اضعاف المبلغ المستهدف اساسا وهو 150 ألف دولار.

وأضاف “هذا الزخم من الدعم الساحق على غوفاندمي وهذه التبرعات جعلتنا مذهولين وممتنين للغاية”. وتابع “ساواصل التنديد بالظلم الذي تعرضت له”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية